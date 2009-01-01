Экс-тренер рассказал, как расстался с Усиком

На решения спортсмена имеет огромное влияние новый менеджер, сказал Башир.

Александр Усик и Джеймс Али Башир K2 Promotions Ukraine

Бывший тренер чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе украинца— Джеймс Али Башир — заявил, что боксер написал ему об увольнении.

Об этом он рассказал в интервью BaylorIC TV, пишет Boxing News.

В то же время специалист подчеркнул, что на решения спортсмена огромное влияние имеет новый менеджер — Эгис Климас.

"Он написал, что уважает меня и ценит время, которое мы провели вместе. И я тоже очень ценю те времена, хорошие времена…", — отметил собеседник.

По его словам, "это были классные три года, потому что у нас были действительно хорошие отношение". "Единственное, что мне не нравиться, это то, как мы расстались", — добавил Башир.

"После боя с Мчуну (южноафриканский боксер Табисо Мчуну — ред.) я написал Усику, что нам нужно встретиться, обговорить наше сотрудничество, потому что я не чувствовал себя комфортно в последнем тренировочном лагере. Мы должны были встретиться 8 января в Украине, но встреча так и не состоялась", — подчеркнул тот.

"Обижен ли я на Усика за то, что он решил уволить меня? Нет, это рабочий процесс. А вот за что есть обида, так это за то, что он не становился на мою защиту, когда ко мне относились с неуважением, как с той фотосессией на взвешивании перед боем с Мчуну. Он ведь мог бы сказать: а где мой тренер? А ну-ка давайте его сюда!", — сказал экс-наставник украинца.

Напомним, в ночь на 18 сентября 2016 года в польском Гданьске Александр Усик единогласным решением судей одержал победу над поляком Кшиштофом Гловацки, завоевав титул чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе.