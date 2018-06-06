Экс-тренер сборной Украины перешел в московский клуб — СМИ

Испанец прекратил сотрудничество с украинской командой, отметил Шевченко.

Бывший тренер сборной Украины подписал контракт со "Спартаком", узнали СМИ sport-express.ru

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил, что один из тренеров — испанец Рауль Рианчо — покидает команду.

Специалист прекратил сотрудничество со сборной, приводит слова наставника украинцев сайт Федерации Футбола Украины.

Рианчо подписал соглашение с московским "Спартаком" сроком на один год, он станет ассистентом главного тренера команды итальянца Массимо Карреры, пишет Sport24.

"… хотел бы сообщить, что прекратил сотрудничество со сборной Украины один из наших тренеров — Рауль Рианчо. Он покидает команду. Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", — отметил Шевченко.

Напомним, Рауль Рианчо — тренер по физической подготовке, он вошел в тренерский штаб сборной Украины в 2016 году. Также специалист имеет опыт работы в киевском "Динамо" и казанском "Рубине".

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