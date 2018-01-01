Экс-тренер Усика сознался, что увольнение его "неприятно удивило"

Наставник украинского боксера заявил, что был со своим подопечным на протяжении всех ответственных поединков.

Ватаманюк не понял, почему Усик не хочет больше с ним сотрудничать Фото: K2 Promotion

Бывший тренер чемпиона по боксу Александра Усика Сергей Ватаманюк , с которым он разорвал сотрудничество накануне боя с россиянином Муратом Гассиевым, откровенно рассказал, что удивлен решением боксера.

"Я с Александром с самого начала его профессиональной карьеры, и был рядом с ним пять лет. Я не хочу вникать в подробности, но мне приходилось заниматься не только его тренировочным процессом. На меня были возложены обязанности и ряд функций, которые необходимо было выполнять", - цитирует Ватаманюка Sport.ua.

По словам тренера, он всегда занимался физической функциональной подготовкой Усика, и нареканий на его работу на протяжении многих лет не было.

"Даже когда Али Башир был его главным тренером, большую часть работы он выполнял именно со мной. Были времена, когда на тренировочные сборы мы ездили только вдвоем. Единственный поединок, в котором я не участвовал ни в тренировочном процессе и не находился в его углу во время поединка, был его второй бой в Америке", - рассказал экс-тренер боксера.

Ватаманюк вспомнил, что главным тренером Усик предложил ему стать перед началом Суперсерии.

"В двух поединках, в которых я был его главным тренером, он одержал победы: в первом защитив свой пояс чемпиона мира по версии WBO, а во втором, завоевав титул чемпиона мира по версии WBC. Это позволило ему выйти в финал Суперсерии", – добавил он.

Напомним, Александр Усик приехал в Москву на финал Всемирной боксерской Суперсерии против Мурата Гассиева и сорвал первую тренировку.

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