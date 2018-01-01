Ел сопли и ковырялся в пупке. Тренер сборной Германии "отличился" отвратительным поступком: видео

Йоахим Лев поковырялся у себя в пупке, после чего принялся вдыхать "ароматы".
Наставник Бундестима принялся добывать сопли из своего носа, после чего сам же их и поглощал.
Такой поступок Лева не остался незамеченным операторами, после чего соответствующее видео было опубликовано в Сети.
Однако этим главный тренер немецкой сборной не ограничился.
Он также поковырялся у себя в пупке, после чего принялся вдыхать "ароматы".
Отметим, что в ранее Лев уже попадал в подобные ситуации.
В 2010 году он во время матча с Англией жевал сопли.
Кроме того, на Евро-2012 в матче с Украиной и он засунул руку в штаны, а после этого понюхал ее.
Но и это еще не все. После матча первого тура группового этапа чемпионата мира 2014-го года против Португалии, журналисты заметили, как Лев пожал руку Криштиану Роналду, перед этим поковырявшись в носу.
А матче Германии против Словакии в 1/8 Евро-2016 Лев почесал свою подмышку, после чего понюхал руку.
Напомним, в матче 2-го тура ЧМ-2018 Германия одержала волевую победу над Швецией.
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