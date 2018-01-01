Еще одна смерть футболиста. Во Франции скончался игрок "Гавра" Самба Диоп

Причины происшествия выясняются.

Скончался защитник клуба "Гавр" Самба Диоп @HavreACFOOT

Во Франции в пятницу вечером, 6 апреля, в возрасте 18 лет скончался защитник клуба "Гавр" Самба Диоп.

Об этом сообщается на сайте команды второго по силе дивизиона страны — Лиги 2.

Смерть наступила ночью при невыясненных обстоятельствах. Причины происшествия выясняются.

"Это ужасный момент для всех игроков, от школы до основной команды, сотрудников, волонтеров и администрации клуба. "Гавр" выражает свои глубочайшие соболезнования семье Самбы Диопа", — отмечается в заявлении "Гавра".

В клубе сообщают, что у Диопа не было никаких проблем со здоровьем раньше и в течение последней недели он тренировался в общей группе.

Напомним, ао Франции в ночь с 8 на 9 марта из жизни ушел 18-летний футболист клуба "Тур" Тома Родригес.