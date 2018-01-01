Еще одна страна решила бойкотировать ЧМ-2018 в России

Анджей Дуда не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России.

Польша будет бойкотировать ЧМ-2018 в РФ Reuters

Президент Польши Анджей Дуда заявил о своем решении проигнорировать церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России.

"Вчера президент принял решение, что он не будет представлять Польшу на чемпионате мира в России", — рассказал руководитель канцелярии главы государства Кшиштоф Щерский, сообщает RMF 24.

Отметим, ранее Дуда заявил о том, что решил пока не поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.

Напомним, накануне министр иностранных дел Исландии Гудлейгур Тор заявил, что официальные лица страны также рассматривают возможность бойкота мундиаля в РФ. Председатель судейского комитета Футбольной ассоциации Исландии Кристинн Якобссон опроверг эту информацию.

14 марта правительство Великобритании решило бойкотировать чемпионат мира из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Отравленного Скрипаля и его дочь обнаружили на улице в английском Солсбери в начале марта. По данным британского правительства, на месте преступления были найдены следы вещества семейства "Новичок", создававшегося в России в военных целях.