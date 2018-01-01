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Фанат выбежал на поле в финале Лиги чемпионов, помешав Роналдо: фото

Сегодня, 01:37

Болельщика-дебошира вывели с поля стюарды.

 

Лига чемпионов
Стюарды буквально вынесли болельщика с поля Фото: Reuters
На финальных минутах матча между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом", который прошел 26 мая в Киеве в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА, на поле выбежал футбольный болельщик.

Инцидент произошел на 93-й минуте в момент контратаки "Реала", когда с мячом в штрафную вошел Криштиану Роналду.

Нарушителя порядка схватили стюарды и оперативно спровадили с поля.

Лига чемпионов
Фото: Reuters

Напомним, ранее букмекерские конторы принимали ставки на то, что на поле выбежит футбольный фанат. Особенной популярностью пользовались ставки на обнаженного болельщика.

Как ранее сообщалось, центр Киева после ликования фанатов оказался завален мусором.

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Теги:  
Ливерпуль, Реал, Лига чемпионов, победитель, Криштиану Роналду, фанат, болельщик, футбол
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