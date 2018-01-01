Фанат выбежал на поле в финале Лиги чемпионов, помешав Роналдо: фото

Болельщика-дебошира вывели с поля стюарды.

Стюарды буквально вынесли болельщика с поля Фото: Reuters

На финальных минутах матча между английским "Ливерпулем" и мадридским "Реалом" , который прошел 26 мая в Киеве в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА, на поле выбежал футбольный болельщик.

Инцидент произошел на 93-й минуте в момент контратаки "Реала", когда с мячом в штрафную вошел Криштиану Роналду.

Нарушителя порядка схватили стюарды и оперативно спровадили с поля.

Фото: Reuters

Напомним, ранее букмекерские конторы принимали ставки на то, что на поле выбежит футбольный фанат. Особенной популярностью пользовались ставки на обнаженного болельщика.

Как ранее сообщалось, центр Киева после ликования фанатов оказался завален мусором.

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