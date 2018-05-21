"Фанаты вынуждены ночевать в гаражах". Глава УЕФА жестко высказался о финале ЛЧ в Киеве

Киев прекрасен, но болельщики не могут даже снять комнату, подчеркнул Александер Чеферин.

Глава УЕФА жестко высказался о финале ЛЧ Reuters

Глава УЕФА Александер Чеферин раскритиковал организацию финала Лиги чемпионов в Киеве

По словам словенца, власти столицы Украины не сумели предоставить жилье иностранным болельщикам.

"Раньше люди, принимавшие решение о месте проведения финала ЛЧ говорили: "Хочу дать вам игру". Теперь же город предоставляет полное досье, а также свои конкурентные преимущества.

Киев прекрасен, но болельщики не могут даже снять комнату под лестничным пролетом за сотни евро. Я буду предлагать, чтобы наличие гостиничной инфраструктуры было определяющим при выборе города, принимающего финал.

Право на проведение финала не должны выигрывать города, в которых фанаты вынуждены ночевать в гаражах", — сказал Чеферин, сообщает The New York Times.

Напомним, более 2 тысяч фанатов "Реала" отказались от поездки в Украину. Людей отпугнули непомерно высокие цены на жилье в столице Украины, а также различные транспортные проблемы.

Как сообщалось, киевские гостиницы отменяли бронь ради наживы на финале ЛЧ. Это делалост, чтобы отдать номера по более высокой цене.

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