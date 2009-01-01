Федерация бокса пообещала лидеру сборной Хижняку квартиру

"Моя мечта — золото Олимпийских игр и я буду идти к этой цели", — заявил чемпион Гамбурга-2017.

Владимир Прудивус (слева) и Александр Хижняк (в центре) Пресс-служба Федерации бокса Украины

Лидер сборной Украины по боксу в весовой категории до 75 кг, лучший боец Чемпионата мира-2017 в Гамбургев ближайшее время получит ключи от новенькой квартиры в Полтаве.

Об этом на пресс-конференции заявил президент ФБУ Владимир Продивус.

"Это уже для Федерации бокса Украины своеобразная традиция. В 2011 году квартиры получили все медалисты чемпионата мира, а сегодня я с радостью сообщил Александру, что впоследствии он также получит ключи от новой квартиры в Полтаве, — отметил Продивус. — Своими победами в течение последних месяцев Александр прославил нашу страну на весь мир. Он действительно заслуживает быть лучшим, а лучшие должны получать достойные вознаграждения за свой труд".

Для самого боксера это новость стала неожиданностью, после объявления которой Александр не стал сдерживать эмоций.

"Это просто нереальная новость, которой я точно не ожидал. Вообще сегодня просто невероятный день для меня. Сначала получил сертификат рекордсмена Украины, что является очень почетным, а затем Владимир Продивус сообщил, что скоро стану владельцем новой квартиры в моем родном городе, — отметил Хижняк. — Я уже неоднократно говорил, что бокс — это не только тренировки и ринг. Для удачных выступлений нам также необходима поддержка, которую и придает нашей команде Федерация бокса Украины".

"От себя я могу пообещать только одно, что буду и в дальнейшем настойчиво работать, чтобы и в будущем получать как можно больше побед и медалей для Украины. Моя мечта — золото Олимпийских игр и я буду идти к этой цели", — подытожил Хижняк.

Ранее "Главред" сообщал, что за последние шесть месяцев 22-летний Александр добыл три чемпионских титула: чемпиона Европы до 22 лет (Румыния), чемпиона Европы среди мужчин (стал лучшим боксером турнира в Харькове) и чемпиона мира по боксу среди мужчин (лучший боксер турнира в Гамбурге).