"ФФУ открыто поддерживает "Шахтер". Журналист потроллил "равноудаленную" позицию Павелко

Павелко — один из немногих наших руководителей, кто выполняет свои предвыборные обещания, иронизирует Шахов.

Андрей Павелко isport.ua

Заместитель главного редактора журнала "Футбол" Андрей Шахов раскритиковал позицию президента ФФУ Андрея Павелко , который ранее обещал быть "равноудаленным".

Об этом Шахов написал в своей странице в Facebook.

При этом Шахов раскритиковал интервью Павелко, размещенное на сайте каналов "Футбол", принадлежащих президенту "Шахтера" Ринату Ахметову.

"Павелко — один из немногих наших руководителей, кто выполняет свои предвыборные обещания. Он говорил о футболе по-новому — мы такой получили. По-моему, кроме сборной Украины, еще никто не додумался врача на пресс-конференцию пригласить. Он говорил открытости федерации. Он сделал: теперь она открыто поддерживает "Шахтер", — написал Шахов.

Напомним, ранее экс-игрок "Шахтера" рассказал, как в команде Ахметова игрокам затыкают рот.