ФФУ сделала Зозуле заманчивое предложение

Зозуля может заменить Тимощука в ФФУ.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"ФФУ прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой. И я рад отметить, что и Федерация футбола Испании, ФИФА и УЕФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.
Павелко также отметил, что "футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа — это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность. Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины".
"Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив, таким образом, Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру", — написал Павелко.
Напомним, Зозуля начал сезон в "Бетисе", а в январе клуб отдал его в аренду в "Райо Вальекано". Фанаты "Райо", славящиеся левыми взглядами, обвинили нападающего в неонацистских взглядах и потребовали клуб отказаться от футболиста.
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