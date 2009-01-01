ФФУ сделала Зозуле заманчивое предложение

Зозуля может заменить Тимощука в ФФУ.

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко предложил кандидатуру нападающего "Бетиса" Романа Зозули в исполком организации. Руководитель уверен, что форвард получит единогласную поддержку.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"ФФУ прилагает максимальные усилия, чтобы добиться положительного решения вопроса Романа Зозули: обеспечить нашего сборника игровой практикой. И я рад отметить, что и Федерация футбола Испании, ФИФА и УЕФА разделяют наше беспокойство по этому поводу и понимают всю абсурдность сложившейся ситуации", — говорится в сообщении.

Павелко также отметил, что "футболист, который является патриотом своей страны, не должен страдать из-за своей гражданской позиции. Ведь внефутбольная деятельность Романа — это повод для национальной гордости. Зозуля всегда проявлял свою гражданскую сознательность. Все его действия, направленные на пользу украинского общества, позволяют рекомендовать Романа Зозулю в исполком Федерации футбола Украины".

"Думаю, что его кандидатура получит единогласную поддержку на конгрессе ФФУ в апреле. Зозуля получит в исполкоме статус официального представителя действующих игроков, заменив, таким образом, Анатолия Тимощука, принявшего решение завершить игровую карьеру", — написал Павелко.

Напомним, Зозуля начал сезон в "Бетисе", а в январе клуб отдал его в аренду в "Райо Вальекано". Фанаты "Райо", славящиеся левыми взглядами, обвинили нападающего в неонацистских взглядах и потребовали клуб отказаться от футболиста.

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