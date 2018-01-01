ФИФА наказала Виду за выкрик "Слава Украине!"

Футболисту вынесли предупреждение.

Домагой Вида Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры", в связи с выкриком лозунга "Слава Украине!" после игры с россиянами.

"Мы можем подтвердить, что дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде за его высказывания на видео, выложенном после матча чемпионата мира между сборными России и Хорватии", - цитирует ТАСС слова представителя ФИФА.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

Сам футболист назвал видео шуткой. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида.

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