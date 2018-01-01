ФИФА оправдала Виду по видео "Белград, жги!"

В дисциплинарном комитете решили, что "запись была сделана до того, как на футболиста были наложены первоначальные санкции".

Домагой Вида Фото: dynamo.kiev.ua

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не наказывать защитника сборной Хорватии Домагоя Виду за его высказывание, в котором ранее усмотрели угрозы в адрес Сербии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФИФА, по итогам рассмотрения видео с участием Виды в дисциплинарном комитете решили, что "запись была сделана до того, как на футболиста были наложены первоначальные санкции".

"Никакого дополнительного нарушения правил ФИФА не было", - говорится в сообщении

Речь идет о втором ролике, на котором Вида кричит "Слава Украине!" и "Beograd - gori" (имеется в виду кафе - "Белград", жги!" - Прим.).

Напомним, международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за "неспортивное поведение, противоречащее принципам честной игры", в связи с выкриком лозунга "Слава Украине!" после игры с россиянами.

В ответ на это украинские болельщики совершили "набег" на страницу ФИФА в Facebook. В ночь на вторник, 10 июля, они понизили среднюю оценку организации до 1,1 балла, а также оставили комментарии с лозунгом "Слава Украине!" на русском, украинском и английском языках. К атаке присоединился даже генпрокурор Украины Юрий Луценко.

7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида.

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