ФИФА представила официальную заставку ЧМ-2018 с музыкой Ханса Циммера

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля "24 Канал"

Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную заставку, которая будет сопровождать телевизионные трансляции матчей чемпионата мира-2018 в России.

Ролик появился на официальном канале ФИФА в YouTube. Музыку к официальной заставке ЧМ-2018 написал немецкий композитор Ханс Циммер – он известен по саундтрекам кинофильмов и компьютерных игр. Он лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии "Золотой глобус", трехкратный – "Грэмми".

В ролике представлен фирменный стиль городов-организаторов чемпионата мира: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Саранска, Нижнего Новгорода, Самары и Ростова-на-Дону. Например, такие узнаваемые памятники как столичный Собор Василия Блаженного, скульптура "Родина-мать" в Волгограде и дом Севастьянова в Екатеринбурге. Образ казанского дракона Зиланта и птица, подхватывающая футбольный мяч, дали повод некоторым пользователям сравнить ролик с известным сериалом "Игра престолов".

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Заканчивается видео образом яйца Фаберже – это ювелирное изделие, созданные Карлом Фаберже для российской императорской семьи Романовых (1885-1917), внутри которого находится кубок чемпионата мира.

Заставка также содержит напоминания обо всех странах, выигрывавших чемпионат мира – о Бразилии, Уругвае, Англии, Италии, Аргентине, Франции, Испании и Германии.

Напомним, что Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В турнире примут участие 32 сборные.

Ранее стало известно, какой украинский канал добыл право транслировать ЧМ-2018.

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