ФИФА проверит наличие политического подтекста в видео, записанном Видой

Если факт наличия политического оскорбления будет подтвержден, Виду могут дисквалифицировать.

Вида забил россиянам два гола - теперь росСМИ требуют от ФИФА его головы Reuters

Автора двух голов в ворота россиян на матче Россия-Хорватия , защитника сборной Хорватии Домагоя Виду и ассистента тренера киевского "Динамо" Огнена Вукоевича могут дисквалифицировать из-за лозунга "Слава Украине".

Как передает "Сегодня", об этом сообщают российские СМИ, призывая к дисквалификации игрока.

Международной федерацией футбола в ответ на призывы наказать хорватов за слова "Слава Украине!" в видео сообщается, что ФИФА проведет полную проверку действий Виды, вызвавших возмущение россиян. Если факт наличия политического оскорбления будет подтвержден, Виду могут наказать за этот поступок - вплоть до того, чтоб дисквалифицировать.

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Напомним, ЧМ по футболу в России стартовал 14 июня и продлится до 15 июля. В начале июля российская команда победила испанскую, пробилась в четвертьфинал турнира, а 7 числа уступила хорватам в Сочи и вылетела.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - Прим.).

Позже народный депутат Евгений Рыбчинский ("Воля народа") заявил, что разделяет версию, будто бы легендарные братья-основатели Киева Кий, Щек и Хорив являются "основателями двух словянских этносов" - чехов и хорватов.

Позднее защитник сборной Хорватии Домагой Вида объяснил цель видео, записанного им вместе с экс-футболистом киевского "Динамо" Огненом Вукоевичем, после победы в 1/8 над сборной России на ЧМ-2018. На записи он пориветствовал страну выкриком "Слава Украине!"

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