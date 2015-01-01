ФИФА расширила число команд в финальной части Чемпионата мира

В финальной стадии Чемпионатов мира 48 команд будут разбиты на 16 групп по три сборной в каждой.

В швейцарском Цюрихе Совет Международной федерации футбола (ФИФА) принял единогласное решение об увеличении числа участников финальной стадии Чемпионатов мира до 48 команд с 2026 года.

Об этом сообщает пресс-служба ФИФА, сообщает Интерфакс.

"Совет ФИФА единогласно принял введение с 2026 года формата проведения чемпионатов мира с участием 48 команд, которые будут разбиты на 16 групп по три команды", — говорится в сообщении ФИФА.

С идеей об увеличении числа команд финальной части ЧМ в свое время выступал экс-футболист сборной Португалии, а также испанских "Барселоны", "Реала", итальянского "Интера" Луиш Фигу. Будучи кандидатом в президенты ФИФА (позже он снял свою кандидатуру, а выборы выиграл генсек УЕФА Джанни Инфантино), он высказывался за то, чтобы количество сборных увеличилось с 32 до 40 или 48.

Между тем, бывший глава РФС, а ныне — почетный президент этой организации Вячеслав Колосков раскритиковал эту идею.

32 команды выступают в финальной стадии ЧМ с 1998 года. До этого с 1982 года на турнирах принимали участие 24 сборные. На первом в истории чемпионате мира — в 1930 году в Уругвае — за трофей боролись 13 национальных команд.