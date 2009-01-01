Финал Лиги чемпионов. Сегодня сразятся "Ювентус" и "Реал"

Игра пройдет вечером в Кардиффе на Национальном стадионе.

Логотип Лиги чемпионов, иллюстрация facebook.com/petroporoshenko

В субботу вечером, 3 июня, в Кардиффе (столица Уэльса) пройдет финальный матч— между собой сыграют

Игра состоится на Национальном стадионе, начало запланировано в 21:45, следить за противостоянием будет арбитр из Германии Феликс Брых.

"Как и год назад в финале оказался "Реал", которому на сей раз будет противостоять еще один европейский гранд, — "Ювентус". Две совершенно разные футбольные философии, два практически диаметрально противоположных стиля игры — гарантия того, что поединок не станет скучным", — пишет football.ua.

Матч между "Ювентусом" и "Реалом" в Кардиффе станет 19-й встречей команд в еврокубках, на счету обеих клубов по восемь побед при двух ничьих.

Ориентировочные составы:

"Ювентус": Буффон — Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро — Хедира, Пьянич — Дани Алвес, Дибала, Манджукич — Игуаин;

"Реал": Навас — Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело — Модрич, Каземиро, Кроос - Иско — Бензема, Криштиану Роналду;

Травмированы: Стураро, Пьяца (оба — Ювентус);

Под вопросом: Ругани (Ювентус).

Напомним, в мае в ответных матчах полуфинала Лиги чемпионов "Ювентус" победил французский "Монако" со счетом 2:1, а "Реал" проиграл мадридскому "Атлетико" — 1:2, но пробился в финал турнира.