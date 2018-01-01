Фонсека о матче с "Вересом": "Кое-кто делал все, чтобы "Шахтер" не стал чемпионом"

Тренер "горняков" заверил, что его подопечные могли закончить и с другим результатом.

Паулу Фонсека отравление игроков "Вереса" назвал цирком Фото: shakhtar.com

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека прокомментировал победу над "Вересом" со счетом 1:0, которая дала "горнякам" чемпионский титул украинской Премьер-лиги.

"Мы забили очень рано и немного расслабились. У нас было много моментов. Жаль, что не смогли закончить с другим результатом. В любом случае, это еще один титул для "Шахтера". Дальние удары? Нет, такой установки не было. Просто чего-то не хватало. "Верес" не создавал опасности, мы контролировали игру" - цитирует Фонсеку "Футбол 1".

По словам тренера, в Украине достаточно завистников, которые мечтали, чтобы "Шахтер" не получил чемпионский титул.

"Кое-кто сделал все, чтобы "Шахтер" не стал чемпионом. Одна команда пытается сделать из чемпионата цирк. Сегодня они нашли для этого клоунов, но "Шахтер" не дал им шанса. Это была просто клоунская выходка. Кто-то думает, что все разрешено, но "Шахтер" показал, что матчи выигрываются на поле", - сказал он.

Фонсека подчеркнул, что его подопечные планируют и в будущем быть исключительно чемпионами. Тренер сознался, что этот клуб ему очень нравится, однако анонсировал информацию о своей дальнейшей судьбе, которую сообщит в ближайшем будущем.

"У нас будут амбиции выиграть в следующем туре. Мы зайдем на этот стадион чемпионами, нравится это кому-то или нет. Приедем туда побеждать! Хотим показать, что такое футбол и наш клуб. В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего. Я счастлив здесь, ведь мы выигрываем все. Мне нравится здесь жить, нравится клуб и его работники. Но через несколько дней вы узнаете новости", - подчеркнул Фонсека.

Напомним, что сегодняшний поединок "Шахтер" - "Верес" мог не состояться из-за того, что 9 футболистов отравились перед игрой. Однако четверо футболистов из этих девяти затем все же сыграли с "Шахтером".

Как ранее сообщалось, "Шахтер" благодаря победе над "Вересом" - 1:0 - в 11-й раз стал чемпионом Украины.

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