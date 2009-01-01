Фонсека раскритиковал "Шахтер" за сенсационный проигрыш: ужасная игра в обороне, расслабились

Наставник "горняков" поздравил александрийцев с заслуженной победой.

Паулу Фонсека Reuters

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что в матче 16-го тура украинской Премьер-лиги с "Александрией" действия его подопечных в обороне были ужасными.

Об этом он рассказал на пресс-конференции после игры, говорится на сайте "горяков".

По словам специалиста, действия донетчан в защите доказывают, что они слишком расслабились.

"Прежде всего, поздравляю "Александрию": соперник приехал на выездной поединок, забил два мяча и заслужил победу. Что касается встречи, гости были очень закрыты", — отметил наставник.

Фонсека добавил, что "тяжело вскрыть оборону, когда практически все футболисты находятся у своей штрафной". "Даже при этом нам удавалось создавать какие-то моменты. Мы смогли сравнять счет, но после второго мяча противника все усложнилось, ведь он еще больше закрылся в защите. Кто хочет стать чемпионом или отстоять свой титул, не может пропускать такие голы и так играть", — подчеркнул тренер.

Напомним, вечером 17 ноября в Харькове "Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" со счетом 1:2, команды активно начали противостояние и на протяжении первого получаса забили все три гола.