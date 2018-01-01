Месси впервые опередил португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду.

Лионель Месси Reuters

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Возглавил рейтинг нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, пишет издание.

По данным Forbes, суммарный доход 30-летнего аргентинца за 2017 год составил $ 111 млн. Из них $ 84 млн он заработал в "Барселоне", остальное - благодаря рекламным контрактам.

В списке самых высокооплачиваемых футболистов Месси впервые опередил португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который за прошедший год заработал $ 108 млн.

Тройку лидеров списка замкнул форвард французского "ПСЖ" бразилец Неймар, чей заработок составил $ 90 млн.

Месси ("Барселона") - $ 111 млн,

Роналду ("Реал") - $ 108 млн,

Неймар ("ПСЖ") - $ 90 млн,

Погба ("Манчестер Юнайтед") - 9,5 млн,

Суарес ("Барселона) - $ 26,9 млн,

Агуэро ("Манчестер Сити") - $ 23,5 млн,

Ди Мария ("ПСЖ") - $ 22,6 млн,

Мбаппе ("ПСЖ") - $ 22,5 млн,

Силва ("ПСЖ") - $ 22,4 млн,

Родригес ("Бавария") - $ 22,1 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Харри Кейн назван самым дорогим футболистом в мире, его трансферная стоимость оценивается в 201,2 млн евро.

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