Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых футболистов

Месси впервые опередил португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду.
Возглавил рейтинг нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси, пишет издание.
По данным Forbes, суммарный доход 30-летнего аргентинца за 2017 год составил $ 111 млн. Из них $ 84 млн он заработал в "Барселоне", остальное - благодаря рекламным контрактам.
В списке самых высокооплачиваемых футболистов Месси впервые опередил португальского нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который за прошедший год заработал $ 108 млн.
Тройку лидеров списка замкнул форвард французского "ПСЖ" бразилец Неймар, чей заработок составил $ 90 млн.
Ранее сообщалось, что нападающий "Тоттенхэм Хотспур" и сборной Англии Харри Кейн назван самым дорогим футболистом в мире, его трансферная стоимость оценивается в 201,2 млн евро.
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