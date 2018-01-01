Франция – Аргентина 4:3. Французы выбили команду Месси с ЧМ-2018: видео голов

Французы стали первыми четвертьфиналистами турнира.

В субботу, 30 июня, на ЧМ-2018 был сыгран первый матч 1/8 финала. Встречались сборные Франции и Аргентины, игра завершилась со счетом 4:3 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Французы открыли счет на 13-й минуте, Антуан Гризманн сумел четко реализовать пенальти.

Однако в первом тайме аргентинцам удалось сравнять счет. На 41-й минуте красивый удар с дальней дистанции в самый угол ворот удался Анхелю ди Марии.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, сборная Аргентины вышла вперед. Прострел в сторону ворот соперника Лионеля Месси замкнул Габриэль Меркадо.

На 57-й минуте французам удалось сравнять счет. Отличился точным ударом Бенджамин Павард.

В середине второго тайма, на 64-й минуте, Килиан Мбаппе вывел французов вперед, а спустя 4 минуты, на 68-й, закрепил преимущество - 4:2.

Уже в компенсированное арбитром время, на 90+3 минуте, гол забил Серхио Агуэрро, матч так и завершился со счетом 4:3 в пользу французов, которые стали первыми четвертьфиналистами турнира.

Франция - Аргентина 4:3

Голы: Гризманн, 13 (с пенальти), Павар, 57, Мбаппе, 64, 68 — Ди Мария, 41, Меркадо, 48, Агуэро, 90+3

Франция: Льорис — Павар, Варан, Умтити, Эрнандес — Погба, Канте — Мбаппе (Товен, 89), Гризманн (Фекир, 83), Матюиди (Толиссо, 75) — Жиру

Аргентина: Армани — Меркадо, Отаменди, Рохо (Фасио, 46), Тальяфико — Перес (Агуэро, 66), Маскерано — Павон (Меса, 75), Банега, Ди Мария — Месси

Предупреждения: Матюиди, Павар, Жиру — Рохо, Тальяфико, Маскерано, Банега, Отаменди

Напомним, команда Мессии лишь в последнем туре сумела завоевать путевку в плей-офф, выиграв у сборной Нигерии и заняв второе место в группе D.

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