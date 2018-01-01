Франция - Хорватия 4:2. Команда Дешама победила на ЧМ-2018 и выиграла второй Кубок Мира. Видео голов, фото

Один из лучших финалов в истории принес победу французам.

Сборная Франции в финальном матче Чемпионата мира 2018 года на московском стадионе "Лужники" обыграла команду Хорватии со счетом 4:2 и второй раз в своей истории победила на ЧМ.

На 18 минуте форвард сборной Хорватии Марио Манджукич после подачи Антуана Гризманна срезал мяч в собственные ворота и забил таким образом первый автогол в ворота чемпионатов мира

На 35 минуте подачу, летевшую к Матюиди, прерврал рукой Перишич. Аргентинский арбитр Нестор Питана после аппеляции со стороны французских футболистов решил посмотреть повтор, после чего указал на "точку"- 11-метровый безукоризненно реализовал Антуан Гризманн, разведя мяч и Субашича по разным углам ворот. Таким образом форвард реализовал первый пенальти в истории финалов ЧМ, который был назначен с помощью системы VAR.

Во втором тайме хорваты вынуждены были рисковать и раскрываться, а французы начали ловить их на ошибках, играя из глубины с контратаками - и бытсро добились успеха. Это принесло успех: на 58 минуте Мбаппе убежал от Стринича, прострелил на Гризманна, тот скинул Погба, который сперва подбил Ловрена, а потом прицельной наводкой зарядил в угол — 3:1. Спустя меньше чем через 10 минут Эрнандес ускользнул по флангу, выкатил в центр на Мбаппе, который спрятал удар под Виду и с 20 метров вогнал мяч в ближний, доведя счет до разгромного.

Интригу в матч решил внести кипер французов Льорис, попытавшийся при выносе мяча обхитрить Манджукича, который просто подставил ногу, накрыв финтящего кипера, и отправил мяч в ворота. На большее хорватов не хватило - несмотря на старания соперников и отчаянные атаки на последних минутах, подопечные Дешама уверенно контролировали игру и довели матч до логичной победы.

Статистика финала ЧМ-2018

Франция – Хорватия 4:2

15 июля, 18.00, Москва, Россия. Стадион "Лужники"

Голы: 1:0 – 18, автогол Манджукич, 1:1 – 28 Перишич, 2:1 – 38, пенальти Гризманн, 3:1 – 59 Погба, 4:1 – 65 Мбаппе, 4:2 – 69 Манджукич.

Франция – Льорис, Варан, Люка Эрнандес, Павар, Умтити, Канте (Нзонзи, 55), Погба, Матюиди (Толиссо, 73), Гризманн, Жиру (Фекир, 81), Мбаппе.

Хорватия – Субашич, Ловрен, Стринич (Пьяца, 81), Врсалько, Вида, Ракитич, Брозович, Перишич, Модрич, Ребич (Крамарич, 71), Манджукич.

Предупреждения: Канте (27), Люка Эрнандес (41), Врсалько (90).

Интересные факты финала ЧМ-2018

Впервые с финала в Париже в 1998 году в финале было забито три гола. Кроме того, матч в Москве стал первым с 1974 года финалом чемпионата мира, где до перерыва было забито не меньше 3 голов.

9 из 10 последних финалов ЧМ выиграла команда, которая забивала первой. Единственное исключение было на ЧМ-2006, где сборная Франции уступила Италии в серии пенальти.

Сборная Франции ни разу не проиграла, когда Нголо Канте и Поль Погба вместе выходили в стартовом составе. Всего таких матчей было 18 – 14 побед и 4 ничейных результата.

Ни разу с 1930 года сборная, проигравшая первый тайм финала, не становилась чемпионом мира.

Четверо участников Pussy Riot выбежали на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу. Они сделали это в рамках акции "Милиционер вступает в игру". Это произошло в начале второго тайма.

19-летний Мбаппе стал вторым после Пеле самым молодым автором гола на ЧМ. Бразильский нападающий автором гола на ЧМ-1958 стал в 17 лет.

В финале ЧМ-2018 было забито 6 мячей – столько же, сколько на предыдущих четырех ЧМ вместе взятых.

Франция во 2-й раз стала чемпионом мира по футболу. Впервые это произошло в 1998 году. Тогда чемпионат мира проходил на территории Франции.

Видео финал ЧМ-2018 Франция - Хорватия

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