Фьюри похвастался женой: считает своим лучшим другом

Супертяж рад, что связал себя узами брака именно с Пэрис.

Тайсон и Пэрис Фьюри twitter.com/parisfury1

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе из Британиисчитает свою жену Пэрис лучшим другом.

Об этом спортсмен написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам западного боксера, он рад, что связал себя узами брака именно со своей нынешней супругой.

"Это так классно — быть женатым на своем лучшем друге!", — говорится в сообщении британца.

Ранее Тайсон Фьюри утверждал, что возобновит профессиональную боксерскую карьеру 13 мая. Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил его лицензию до окончания расследования информации о допинге и медпроблемах.

Фото: twitter.com/parisfury1