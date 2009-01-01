Фьюри похвастался женой: считает своим лучшим другом

Супертяж рад, что связал себя узами брака именно с Пэрис.
Об этом спортсмен написал в своем Twitter-аккаунте.
По словам западного боксера, он рад, что связал себя узами брака именно со своей нынешней супругой.
"Это так классно — быть женатым на своем лучшем друге!", — говорится в сообщении британца.
It's so great being married to your best friend❤️❤️❤️❤️ @parisfury1 pic.twitter.com/jB7z9K03v2— TYSON2FASTFURY (@Tyson_Fury) 20 березня 2017 р.
Ранее Тайсон Фьюри утверждал, что возобновит профессиональную боксерскую карьеру 13 мая. Напомним, в октябре 2016 года Британский совет бокса приостановил его лицензию до окончания расследования информации о допинге и медпроблемах.
Фото: twitter.com/parisfury1