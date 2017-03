Фьюри похвастался женой: считает своим лучшим другом

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе из Британиисчитает свою жену Пэрис лучшим другом.

Об этом спортсмен написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам западного боксера, он рад, что связал себя узами брака именно со своей нынешней супругой.

"Это так классно — быть женатым на своем лучшем друге!", — говорится в сообщении британца.

It's so great being married to your best friend❤️❤️❤️❤️ @parisfury1 pic.twitter.com/jB7z9K03v2