Где смотреть матчи 26-й тура чемпионата Украины по футболу: расписание трансляций

Шесть поединков УПЛ будут разбиты на два игровых дня.
Шесть поединков УПЛ разбили на два игровых дня. Так как в воскресенье, 8 апреля, празднуется Пасха-2018, то матчи назначили на субботу и понедельник.
Игру любимых команд украинские болельщики смогут наблюдать в прямом эфире на телеканалах "Футбол 2", "2+2", УНИАН и "24 канале".
Суббота, 7 апреля
"Верес" - "Шахтер", "24 канал"
14:00, Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Юрий Можаровский
"Динамо" - "Заря", "2+2"
14:00, Киев, "Динамо. им. Лобановского"
Арбитр: Александр Дердо
"Черноморец" - "Олимпик", УНИАН
17:00, Одесса, "Черноморец"
Арбитр: Сергей Бойко
"Александрия" - "Сталь", "Футбол 2"
17:00, Александрия, "Ника"
Арбитр: Максим Козиряцкий
"Ворскла" - "Мариуполь", "Футбол 2"
19:30, Полтава, "Ворскла им. Бутовского"
Арбитр: Николай Балакин
Понедельник, 9 апреля
"Карпаты" - "Зирка", УНИАН
14:00, Львов, "Украина"
Арбитр: Игорь Пасхал
Напомним, в матче 2-го тура чемпионата Беларуси "Динамо-Брест" — "Луч" Артем Милевский столкнулся с соперником, неудачно приземлился на газон, получил травму руки, его забрала скорая помощь.
Позднее Милевский раскритиковал минский клуб. Украинский нападающий поздравил свою команду с победой над "Лучом".