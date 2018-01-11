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Гегемония "Реала". В УЕФА назвали символическую Команду-2017

Сегодня, 15:44

В опросе приняли участие рекордные 8,8 миллионов человек.

УЕФА
В УЕФА назвали Команду-2017 фото: lenta-ua.net
В УЕФА подвели итоги голосования болельщиков и назвали Команду-2017.

В опросе приняли участие рекордные 8,8 миллионов человек, сообщается на сайте uefa.com.

Наибольшее представительство в символической сборной имеет мадридский "Реал".

Команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Джанлуиджи Буффон ( "Ювентус")

Защитники: Дани Алвес ("ПСЖ"), Серхио Рамос ("Реал"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Марсело ("Реал").

Полузащитники: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Тони Кроос ("Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Эден Азар ("Челси").

Нападающие: Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ( "Реал").

УЕФА, сборная
uefa.com


Напомним, ранее Украина поднялась в таблице коэффициентов УЕФА.
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УЕФА, сборная, команда, голосование
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