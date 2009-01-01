Гладкий ушел из "Динамо", а Хачериди сослали в молодежку

Форвард киевлян уже простился с командой.

Евгений Хачериди Фото: fcdynamo.kiev.ua

Незабивной нападающий киевского "Динамо"в самое ближайшее время станет футболистом львовских "Карпат".

Об этом сообщает интернет-издание Dynamo.kiev.ua.

Эту информацию журналистамподтвердил наставник "бело-голубых" Сергей Ребров: "Александр уже попрощался с командой. Насколько я знаю, он переходит в "Карпаты".

А тем временем защитник "Динамо" Евгений Хачериди поддерживает форму с молодежным составом киевского клуба.

Как пишет издание, Хачериди не участвовал в сегодняшней тренировке первой команды "Динамо" на базе в Конча-Заспе, первые пятнадцать минут которой были открыты для прессы. Незадолго до начала занятия основного состава, Евгений провел тренировку с молодежной командой "бело-голубых".

Ранее "Главред" сообщал, что Хачериди "забил" на тренировки, поэтому клуб решил расстаться со строптивым защитником.