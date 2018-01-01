Главным тренером киевского "Арсенала" стал итальянец "Белое Перо"

Специалист сказал, что хочет привнести в клуб свои идеи.

Фабрицио Раванелли стал главным тренером киевского "Арсенала" Скриншот видео с youtube.com

Бывший игрок сборной Италии, итальянских "Ювентуса" и "Лацио", "Олимпика" из Марселя, экс-тренер французского "Аяччо" Фабрицио Раванелли (был известен как "Белое Перо") стал наставником киевского "Арсенала".

Нового главного тренера представили на пресс-конференции клуба, пишет Football.ua.

"Я хочу привнести свои идеи. Атакующий футбол, как и тот, в который я играл. Я предпочитаю схему 4-3-3, которая сделала мою судьбу на поле, и, надеюсь, продолжит радовать меня на скамейке", — приводит слова итальянца Tribuna.com.

Напомним, "Арсенал" из Киева в прошлом сезоне выиграл Первую лигу и вышел в украинскую Премьер-лигу под руководством тренера Сергея Литовченко. Специалист останется в клубе, но пока непонятно, в каком качестве.

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