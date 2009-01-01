Главный тренер "Зари" о сенсационной победе: "Атлетик" ничем не удивил

Вернидуб сказал, что после финального свистка чувствовал радость и гордость за подопечных.
Об этом специалист рассказал на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте украинского клуба.
По словам наставника, после финального свистка он чувствовал радость и гордость за ребят, а соперник "ничем не удивил".
"Мы сыграли достойно, смогли забить и удержать счет. Хотя, "Атлетик" создал очень много моментов. Сегодня, фарт, о котором мы говорили две игры назад, когда играли против "Карпат" и против "Ворсклы", улыбнулся нам", — отметил Вернидуб.
Напомним, 28 сентября в испанском Бильбао местный "Атлетик" принимал "Зарю" и сенсационно уступил со счетом 0:1, победный гол забил Игорь Харатин. Узнать больше о противостоянии можно здесь.
Фото: zarya-lugansk.com