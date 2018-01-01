Главный тренер "Зари" обвинил каналы Ахметова в геббельсовской пропаганде

Юрий Вернидуб дал эмоциональный комментарий.

Юрий Вернидуб дал эмоциональный комментарий zarya-lugansk.com

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб заявил о том, что каналы "Футбол 1" и "Футбол 2", входящие в медиагруппу "Украина", контролируемую Ринатом Ахметовым, являются рупорами донецкого "Шахтера".

"Я эмоционально ни с кем не общаюсь. Особенно с каналами "Футбол 1" и "Футбол 2". Я могу сказать слова, которые их обидят. Не хочу их обижать. В прошлом веке, во время войны у Адольфа Гитлера рупором производства был Йозеф Геббельс. Сейчас же каналы "Футбол 1,2" рупоры "Шахтера". О чем можно говорить? Всех грязью польют. У них одни только самые лучшие и самые святые.

Кто дает там интервью? Денисов, Морозов, Сопко. Великий агент Метревели. Все! Я не слышал высказываний в сторону "Зари" от профессионального в прошлом футболиста Головко. От Сабо — хорошего и сильного тренера. От Ковальца. Говорят только те, кто хочет на этом заработать. Деньги дали, значит, будем говорить все что угодно. И маму продадим! Скажу одно: совесть продать можно, а вот купить ее нельзя ни за какие деньги! Поверьте мне", — заявил Вернидуб на пресс-конференции после игры с донецким "Шахтером".

Напомним, ракануне в заключительном субботнем матче 30-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Шахтер" обыграл "Зарю" со счетом 2:1.

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