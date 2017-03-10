Главу российского футбола не допустили до выборов в совет ФИФА

Выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля.
Об этом сообщается на официальном сайте организации, пишет rsport.ru.
"Мутко не был утвержден кандидатом в члены совета ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ. Общие принципы ФИФА политически нейтральны и не допускают вмешательство государства. Именно такие критерии применяла комиссия, когда рассматривала кандидатуру Виталия Мутко", — говорится в заявлении ФИФА.
Выборы кандидатов от УЕФА в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. Четыре кандидата будут выбраны на четырехлетний срок. В списке кандидатов от УЕФА в совет ФИФА значатся венгр Шандор Чаньи, черногорец Деян Савичевич, исландец Гейр Торстейнссон, киприот Костакис Куцокумнис и немец Рейнхард Гриндель.
Напомним, бразильскому полузащитнику "Шахтера" продлили дисквалификацию за допинг.