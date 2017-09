Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре ЛЧ

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко попал в пятерку футболистов, чьи голы будут претендовать на звание лучшего в прошедшем туре Лиги чемпионов.

Об этом идет речь в сообщении на сайте УЕФА.

Номинантами стали: Гарри Кейн ("Тоттенхэм", в ворота "Борсуссии Дортмунд"), Лионель Месси ("Барселона", в ворота "Ювентуса"), Андрей Ярмоленко ("Боруссия Дортмунд", в ворота "Тоттенхэма"), Дженк Тосун ("Бешикташ", в ворота "Порту"), Педро Родригес ("Челси", в ворота "Карабаха").

Kane ⚽️

Messi ⚽️

Yarmolenko ⚽️

Cenk Tosun ⚽️

Pedro ⚽️



Watch and vote for your favourite!#UCL https://t.co/FSgFzh6n3w