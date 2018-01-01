"Горячая попка". Комментатор лишился работы за сальные шуточки в адрес участницы Олимпиады-2018

Ведущий извинился за свою пылкую речь, но уже было поздно.

Ведущего уволили из-за комментариев о Хлое Ким Reuters

В США ведущий радиостанции KNBR Патрик Коннор лишился работы из-за комментариев по поводу участницы Олимпиады-2018 17-летней спортсменки Хлое Ким.

13 февраля она завоевала "золото" Олимпийских игр-2018 в хафпайп.

"23 апреля ей исполнится 18 лет, так что обратный отсчет пошел, детка. Вот что я люблю в старшокласницах. Она шикарна. Было бы ей 18, вы бы не постеснялись сказать, что у нее горячая попка. И это правда — она невероятная. Я большой поклонник Хлое", — заявил комментатор.

На следующий день он извинился за свою пылкую речь, но уже было поздно, потому что его уволили с работы.

Напомним, ранее сообщалось, что "Ким Чен Ына" выгнали с хоккейного матча в Пхенчхане за танцы перед болельщиками КНДР.