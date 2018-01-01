"Горячая попка". Комментатор лишился работы за сальные шуточки в адрес участницы Олимпиады-2018

Ведущий извинился за свою пылкую речь, но уже было поздно.
13 февраля она завоевала "золото" Олимпийских игр-2018 в хафпайп.
"23 апреля ей исполнится 18 лет, так что обратный отсчет пошел, детка. Вот что я люблю в старшокласницах. Она шикарна. Было бы ей 18, вы бы не постеснялись сказать, что у нее горячая попка. И это правда — она невероятная. Я большой поклонник Хлое", — заявил комментатор.
На следующий день он извинился за свою пылкую речь, но уже было поздно, потому что его уволили с работы.
Напомним, ранее сообщалось, что "Ким Чен Ына" выгнали с хоккейного матча в Пхенчхане за танцы перед болельщиками КНДР.