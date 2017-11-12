Государственная допинг-система. Россию могут отстранить от Олимпиады-2018 — западные СМИ

Информатор WADA заявляет, что российский допинг-заговор был организован и финансировался непосредственно министерством спорта РФ.

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Появился еще один серьезный повод не допустить Российскую Федерацию к участию в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане

Соответствующую информацию опубликовало британское издание Daily Mail, сообщает "Эспрессо".

По информации источника издания, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который сейчас является информатором WADA (Всемирное антидопинговое агентство) МОК предоставил новые доказательства существования в России государственной допинг-системы.

При этом, если МОК в своих расследованиях проигнорирует полученные данные, Родченков готов сделать эту информацию публичной.

Изначально предполагалось, что Родченков 6 ноября предоставит комиссии информацию о конкретных спортсменах, которые были частью допинг-программы в России.

Позже, МОК перенес сроки на 27 октября, из-за чего Родченкову и его адвокатам пришлось в экстренном порядке готовить документы, которые они смогли предоставить утром 28 октября.

Информатор WADA заявляет, что российский допинг-заговор был организован и финансировался непосредственно министерством спорта России под руководством Виталия Мутко, который сейчас занимает должность заместителя премьер-министра России. Сам Мутко, как и Путин, все обвинения отрицает.

Более того, Россия требует экстрадиции Родченкова из США, где он получил временное укрытие из-за угрозы его жизни. Ранее двое его знакомых по антидопинговой лаборатории погибли при невыясненных обстоятельствах.

Ранее Григорий Родченков подробно рассказал о том, как российские агенты ФСБ были обучены открывать пробирки с образцами мочи российских спортсменов и заменять их чистыми образцами.

Сотрудники антидопинговой лаборатории через секретный люк проникали в официальную лабораторию Олимпиады в Сочи и с помощью солей делали невозможными для проверок положительные допинг-пробы.

Напомним, ранее был опубликован фильм о допинговой системе в РФ.