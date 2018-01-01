Греки вырвали ничью. "Динамо" не удалось удержать победу в Греции

Команды вынуждены будут сыграть еще один матч.

Матч АЕК - "Динамо" в Греции Фото: REUTERS

Киевское "Динамо" 15 февраля в Афинах сыграло вничью с греческим АЕКом на выезде в матче 1/16 финала Лиги Европы . Поединок завершился вничью - 1:1.

Динамовцы сумели забить гол уже на 19-й минуте, когда Гонсалес отдал пас с правого фланга, который точным ударом низом замкнул Цыганков. Далее у киевлян практически не было шансов для взятия ворот, а греки действовали более активно в атаке.

Пропущенный мяч не особо повлиял на греческую команду, и до перерыва та не смогла создать настоящую остроту у ворот сыгравшего первый матч после возвращения в Динамо Дениса Бойко.

Подача со штрафного завершилась ударом головой Айдаревича - Бойко не сумел перехватить мяч и сравнял счет. В оставшееся время АЕК пытался забить победный мяч, но не преуспел.

Ответная встреча команд пройдет 22 февраля в Киеве на стадионе "Олимпийский".

Напомним, накануне матча в Афинах подрались фанаты киевского "Динамо" и московского "Спартака". Греческая полиция задержала 18 человек.