Григорий Суркис категорично высказался о судьбе "Динамо"

Игорь Суркис с детства любит столичную команду, отметил его брат.

Киевское "Динамо" не продается, подчеркнул Григорий Суркис Скриншот видео с youtube.com

Украинский бизнесмен, один из вице-президентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), экс-президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис заявил, что для его брата — президента киевского "Динамо" Игоря — судьба команды имеет огромное значение.

Столичный клуб не продается, приводит слова предпринимателя официальный сайт "Динамо".

"Для моего брата судьба "Динамо" имеет огромное значение. Он с детства любит эту команду, а когда стал президентом, никто и никогда не мог его упрекнуть, что клуб не финансируется", — сказал бывший президент ФФУ.

Суркис подчеркнул, что "сегодня в стране идет война, есть обстоятельства, при которых такие легионеры, как раньше, не желают ехать, а те, что находятся здесь, оставляют Украину".

Ранее СМИ писали, что Игорь Суркис может продать "Динамо" китайским инвесторам — возможными новыми хозяевами киевской команды называли китайцев, которые совсем недавно приобрели итальянский "Милан".

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