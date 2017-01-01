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Громкий обмен в Англии. Экс-футболист "Шахтера" продолжит карьеру в Лондоне

Сегодня, 09:53

Рыночная стоимость Мхитаряне в два раза ниже, чем у Санчеса.

Мхитарян, Арсенал
Мхитарян продолжит карьеру в Лондоне arsenal.com
Гранды английской Премьер-лиги "Арсенал" и "Манчестер" объявили о трансферах чилийца Алексиса Санчеса и армянина Генриха Мхитаряна.

При этом Санчес уже стал игроком команды из Манчестера, а Мхитарян примерил форму лондонского коллектива.

О подробностях сделки не сообщается, но рыночная стоимость Мхитаряне в два раза ниже, чем у Санчеса. В то же время, контракт чилийца с "канонирами" заканчивался летом 2018 года.

Добавим, что Алексис Санчес сыграл за "Арсенал" 122 матча в Премьер-лиге и забил 60 голов. Мхитарян принял участие в 39 поединках "Ман Юнайтед" и забил 5 голов.

Санчес
Санчес стал игроком "Манчестер Юнайтед" Facebook.com

Напомним, ранее Мхитарян выступал в составе донецкого "Шахтера".
Теги:  
Англия, АПЛ, Мхитарян, Санчес
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