Гвоздик нокаутировал американца Бейкера и отстоял пояс NABF, опубликовано видео боя

30-летний харьковчанин с первого раунда наращивал преимущество.

Гвоздик нокаутировал американца Бейкера @trboxing

Украинский боксер в полутяжелом весе Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) победил техническим нокаутом американца Крэйга Бейкера (17-2, 13 КО) и сохранил региональный пояс NABF.

30-летний харьковчанин с первого раунда наращивал преимущество, был легок на ногах, но не вкладывался в удары, пишет ZN.UA.

В 6-м раунде Гвоздик отправил Бейкера в нокдаун, но американцу удалось подняться. Украинец бросился добивать соперника, и рефери остановил поединок.

Поединок проходил в Линкольне, штат Небраска, США, в андеркарте боя за звание абсолютного чемпиона мира между Теренсом Кроуфордом и Джулиусом Индонго.

Отметим, что Бейкер до этого боя был первым номером рейтинга WBC. После убедительной победы эту позицию займет Гвоздик, став, таким образом, обязательным претендентом на титул Всемирного боксерского совета.

Чемпионский пояс WBC удерживает канадец Адонис Стивенсон.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Гвоздика с победой в бою с американцем Бейкером.

"Искренние поздравления Александру Гвоздику! Украинец только что нокаутировал боксера из США Крейга Бейкера", — говорится в приветствии главы государства на его странице в Facebook.

"Так держать, Александр. Желаю новых больших успехов", — добавил Порошенко.

Ранее "Главред" сообщал, что поединок Усика против Хука в рамках Всемирной боксерской суперсерии состоится 9 сентября в Берлине.

Фото: @trboxing.

Видео: vk.com/ukraineatamanspro.