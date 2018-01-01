Хацкевич назвал свою ошибку в матче "Динамо" — "Мариуполь"

Главный тренер утверждает, что столичному клубу не хватило одного игрока в штрафной.
Динамовцам "где-то не хватило мастерства", рассказал наставник после игры, говорится на сайте столичного клуба.
"У нас не было выбора в середине поля, два человека выпало, мы держали центр поля под контролем, но Гармаш и Буяльский — игроки более креативные, нам этого не хватило", — отметил специалист.
По его словам, киевляне "старались играть в три защитника, пытались растянуть игроков соперника, но не хватило одного игрока в штрафной". "Были хорошие передачи с флангов, но никто не замыкал", — добавил Хацкевич.
Напомним, "Динамо" и "Мариуполь" играли 4 мая в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского, местный клуб не смог переиграть гостей — матч закончился со счетом 1:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.
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