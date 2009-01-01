Хацкевич о матче "Динамо" — "Сталь": устраивает результат, но качество игры — не совсем

Киевляне "достаточно свысока действовали, особенно во втором тайме", считает их главный тренер.
Об этом он рассказал после матча, говорится на сайте клуба.
В то же время наставник уточнил, что "бело-синие" недостаточно хорошо действовали в обороне.
"Результат нас устраивает, но качество игры не совсем. В первую очередь, в обороне — как отдельных игроков, так и в целом", — отметил Хацкевич.
По его словам, киевляне "достаточно свысока действовали, особенно во втором тайме". "А переходя из обороны в атаку, мы все же должны доводить свои моменты до ударов. Как оно сложится в итоге — уже совсем другой вопрос", — добавил тренер.
Напомним, вечером 20 августа в Украине прошли матчи шестого тура Премьер-лиги "Динамо" — "Сталь" и "Ворскла" — "Мариуполь", они завершились со счетом 4:1, а также 1:0 соответственно.
Фото: fcdynamo.kiev.ua