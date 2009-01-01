Хацкевич рассказал о проблемах и сомнениях накануне матча ЛЕ с "Янг Бойз"

В целом, "Янг Бойз" не изменился с момента наших последних встреч, заявил главный тренер "Динамо".

Александр Хацкевич УНИАН

В групповом раунде Лиги Европы перед киевским "Динамо" стоит задача выйти в следующий раунд с первого места.

Об этом заявил главный тренер киевлян Александр Хацкевич, сообщает пресс-служба клуба.

"Мы готовимся, есть определенные проблемы и сомнения относительно определенных позиций, но, надеюсь, завтра мы примем оптимальное решение, которое позволит нам добиться результата", — заявил Хацкевич.

"В целом, "Янг Бойз" не изменился с момента наших последних встреч. Когда мы готовились к первым матчам, было заметно, что команда достаточно сильно прибавила как в контроле мяча, так и в агрессии на чужой половине поля. При этом отошли от своей структуры — если раньше было много вертикальных передач, сейчас же делают акцент на среднем и коротком пасе с активной игрой вперед. Поэтому могу сказать, что футбол в исполнении "Янг Бойз" стал более комбинационным", — подчеркнул он.

"Конечно, спаренные матчи являются определяющими, и после них можно подводить какие-то итоги. Завтрашняя игра, как и ответный матч в Швейцарии, очень важна. Пока настраиваемся на нее, а потом уже будем думать о следующих.

У нас есть задачи в каждом турнире, в котором мы участвуем. Завтра нужно выйти на поле и оставить на нем все силы. Далее же будем смотреть, кто в каком состоянии подойдет к матчу против "Шахтера" в воскресенье. У нас не так много времени между двумя матчами, но об экономии сил, уверен, никто из ребят даже думать не будет.

На ничейный результат мы точно не настраиваемся, хотя кто-то может считать, что, исходя из турнирного положения, две ничьи в матчах с "Янг Бойз" нас могут устроить. Но все же мы играем дома, и должны думать только о победе", — добавил Хацкевич.

Напомним, в предудыщем матче ЛЕ "Динамо" вырвало победу у "Партизана".