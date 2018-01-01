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Хавбек сборной Португалии может продолжить карьеру в "Шахтере"

Сегодня, 13:16

Transfermarkt.de оценивает 26-летнего Вильяма Карвалью в 25 миллионов евро.

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Вильям Карвалью может стать игроком донецкого «Шахтера» record.pt
Опорный хавбек "Спортинга" и сборной Португалии Вильям Карвалью может стать игроком донецкого "Шахтера".

Transfermarkt.de оценивает 26-летнего хавбека в 25 миллионов евро. Его соглашение с клубом из Лиссабона истекает летом 2020 года. Игроки "Спортинга", в том числе Карвалью, намерены покинуть клуб из-за конфликта с президентом и фанатами, пишет record.pt.

Отметим, что ранее СМИ писали о том, что Карвалью может подписать английский "Эвертон".

В текущем сезоне португалец провел 39 матчей в составе "Спортинга", в которых забил один мяч и сделал один ассист.

Напомним, португалец Паулу Фонсека решил продолжить работу в качестве главного тренера "Шахтера". Он останется в клубе еще на два года.

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Теги:  
Шахтер, Португалия, Вильям Карвалью
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