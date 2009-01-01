"Хочу пойти по пути Каладзе". "Динамо" усилилось молодым грузинским защитником

Лочошвили заявил, что пришел в "Динамо", чтобы расти как футболист и завоевывать новые трофеи.

Лука Лочошвили (слева) @fcdynamoua

Киевское "Динамо" подписало контракт с 19-летним грузинским защитником Лукой Лочошвили.

Об этом сообщает пресс-служба "Динамо".

Отмечается, что Лочошвили родился 29 мая 1998 года в Тбилиси. Он является воспитанником тбилисского "Динамо".

На взрослом уровне дебютировал 18 ноября 2016 в домашнем матче чемпионата Грузии против тбилисского "Локомотива" (4: 0). Всего за прошлый и текущий сезоны провел 22 матча в составе первой команды "Динамо" (Тбилиси) и отметился одним голом. Вызывался в юношеские и молодежную сборные Грузии. Имеет опыт выступлений в Юношеской Лиге УЕФА.

В интервью клубной пресс-службе новичок киевлян заявил, что пришел в "Динамо", чтобы расти как футболист и завоевывать новые трофеи.

"В первую очередь вспоминаю о Кахабере Каладзе, для нашей страны это настоящая легенда, все мы гордимся его успехами. Конечно, мне хотелось бы пойти по его пути, стать лучшим в "Динамо" и двигаться дальше. Кахабер показал, что в футболе нет ничего невозможного, нужно только верить в себя и много, очень много работать", — подчеркнул Лочошвили.

Напомним, ранее сообщалось, что защитник сборной Хорватии подписал контракт с "Динамо".

Фото: @fcdynamoua.