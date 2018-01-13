"Хороший трансфер". Шевченко оценил подписание "Динамо" капитана сборной Украины

Главное, чтобы физически Ротань выдержал, считает главный тренер сборной Украины.

Руслан Ротань и Андрей Шевченко ffu.org.ua

Переход Руслана Ротаня в киевское "Динамо" является хорошим трансфером для киевского клуба.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко считает, что Ротань поможет киевлянам, пишет zbirna.com.

"Для молодежи он точно будет примером во всем. В игре коллектива появится больше тактических вариантов. Главное, чтобы физически Ротань выдержал, но, судя по той форме, в которой он приезжал в сборную, с этим проблем быть не должно. В общем, в адрес нашего капитана могу сказать только теплые слова", — отметил Шевченко.

Напомним, ранее Ротань выступал за чешскую "Славию".