Хорватия выгнала Вукоевича с ЧМ-2018 из-за "Слава Украине"

Сам хорват принес извинения российской публике.

Огнен Вукоевич GettyImages

Хорватский футбольный союз отстранил члена делегации сборной Огнена Вукоевича от чемпионата мира по футболу 2018 года.

Как сообщает пресс-служба организации на официальном сайте, Вукоевич выведен из состава делегации после записи видео совместно с Домагоем Видой.

Вукоевич, который в тренерском штабе сборной Хорватии работал скаутом, отвечающим за анализ соперников сборной, освобожден от обязанностей помощника тренера и лишен аккредитации на ЧМ-2018 в качестве наблюдателя.

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"Я понимаю и уважаю решение хорватской футбольной ассоциации, я бы не хотел быть бременем для национальной сборной перед очень важными полуфиналами чемпионата мира. Мои слова были исключительно миролюбивыми и благодарностю "Динамо", которое позволило мне участвовать в чемпионате мира. Однако я понимаю, что эти заявления можно интерпретировать по-разному.

Вот почему я сожалею и извиняюсь перед российской публикой, если она поняла мои заявления иным образом. Я очень горжусь тем, что Хорватия делала до сих пор в России, и я хочу быть довольным парнями в оставшихся матчах. Я буду их самым большим поклонником до самого конца!", - говорится в заявлении самого Вукоевича.

Напомним, в субботу, 7 июля, сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2.

После этого защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео, в котором поприветствовал Украину. "Слава Украине!" - крикнул Вида. Тренер Огнен Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо"и за Украину!" (Вида играл за "Динамо" с 2013-го по 2017-й; Огнен Вукоевич - с 2008-го по 2013-й. - ред.).

Сам футболист назвал видео шуткой. "Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен киевского "Динамо", ничего другого я в виду не имел. Я не хочу мешать футбол и политику. Я люблю русских, я люблю украинцев, я люблю бразильцев, я люблю всех", - заявил Вида.

Позднее ФИФА, рассмотрев дело, заявила, что избрала футболисту и ассистенту тренера наказание.

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