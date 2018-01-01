"Хоть битой по голове бей". Менеджер Усика оценил шансы на победу над Гассиевым

Усик и Гассиев провели взвешивание в Москве перед финальный поединком WBSS.
"В этом бою будет боксировать боксер против нокаутера, и, конечно, надеемся, что боксер выиграет. Мы боксировали первый бой WBSS в Германии, у Хука дома, второй бой – у Бриедиса дома в Латвии, здесь, в России, третий бой, тоже у Гассиева дома, то есть, для Усика это не новость. Трудно предсказать итог поединка, но, я бы сказал, что Усик победит по очкам. Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей", — заявил Климас, сообщает Boxing.ua.
Отметим, что накануне Усик и Гассиев провели взвешивание в Москве перед финальный поединком WBSS.
При этом украинец и россиянин показали одинаковый вес перед боем – 89,9 килограммов:
Напомним, ранее легендарный тренер объяснил, в чем Гассиев не опасен для украинского чемпиона.
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