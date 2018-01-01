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"Хоть битой по голове бей". Менеджер Усика оценил шансы на победу над Гассиевым

Сегодня, 10:34

Усик и Гассиев провели взвешивание в Москве перед финальный поединком WBSS.

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Усик и Гассиев провели взвешивание worldboxingsuperseries.com
Чемпион мира по боксу по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик может победить своего соперника россиянина Мурата Гассиева по очкам, заявил менеджер украинского боксера Эгис Климас.

"В этом бою будет боксировать боксер против нокаутера, и, конечно, надеемся, что боксер выиграет. Мы боксировали первый бой WBSS в Германии, у Хука дома, второй бой – у Бриедиса дома в Латвии, здесь, в России, третий бой, тоже у Гассиева дома, то есть, для Усика это не новость. Трудно предсказать итог поединка, но, я бы сказал, что Усик победит по очкам. Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей", — заявил Климас, сообщает Boxing.ua.

Отметим, что накануне Усик и Гассиев провели взвешивание в Москве перед финальный поединком WBSS.

При этом украинец и россиянин показали одинаковый вес перед боем – 89,9 килограммов:

Напомним, ранее легендарный тренер объяснил, в чем Гассиев не опасен для украинского чемпиона.

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