Играть на ничью украинцам просто нельзя, а хорватам — очень рискованно.

Матч Хорватия - Украины закончился победой балканцев - 1:0 Reuters

Сегодня, 9 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч заключительного, 10-го тура квалификациив группе I. Сборная Украины в домашнем поединке, который наши болельщики прозвали финальным матчем отбора, встретится с национальной командой Хорватии. И хотя теоретические шансы на 1-е место в группе и прямую путевку на Мундиаль имеют обе сборные, уже де-факто сборная Исландии — участник финальной стадии чемпионата мира-2018.

Де-юре исландцы обеспечат себе путевку в Россию после матча с аутсайдером секстета — сборной Косово, пишет Sport.ua.

Издание напомнило, что победители каждой из 9-ти групп европейского отбора напрямую попадают на ЧМ-2018, а восемь лучших команд, занявших вторые места, будут играть в плей-офф, который пройдет в ноябре.

Украина и Хорватия сегодня будут сражаться за второе место, которое позволит побороться за "билет" на мировое первенство в стыковых матчах. "Сине-желтые" и "клетчатые" имеют по 17 очков в активе, однако на данный момент вторую строчку, благодаря лучшей разницы забитых/пропущенных мячей, занимает сегодняшний соперник нашей команды. При таком раскладе, подопечных Андрея Шевченко устроит только победный результат, но это не значит, что хорватам будет достаточно ничьей для выхода на ЧМ-2018, так как шансы "шашечных" на попадание в топ-8 среди вторых мест европейского отбора будут призрачными.

В случае ничьей более чем возможно, что сборная Хорватии станет худшей "второй" командой по очкам среди всех групп в европейском отборе. Сегодня и Украине, и Хорватии нужна победа. Играть на ничью украинцам просто нельзя, а хорватам очень рискованно.

Обе команды перед матчем испытывают существенные кадровые проблемы. Сборной Украины из-за перебора "горчичников" не помогут центральный защитник Иван Ордец и нападающий Артем Кравец. Также не сыграет против Хорватии правый бек Богдан Бутко, не успевший восстановиться после повреждения.

Что касается "клетчатых", то там потерь еще больше. Из-за травмы бедра на несколько недель вылетел экс-форвард "Днепра" Никола Калинич, выступающий сейчас в "Милане". Пропустит сегодняшний матч из-за полученного во встрече с Финляндией повреждения Марсело Брозович. Также за сборную Хорватии по разным причинам не смогут сыграть Ведран Чорлука, Матео Ковачич, Марко Пьяца, Тин Едвай, а участие Йосипа Пиварича остается под вопросом.

Нельзя не отметить смену главного тренера Хорватии. После поражения от Турции и ничьи с Финляндией, Хорватский футбольный союз отправил в отставку наставника национальной команды Анте Чачича.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что от смены наставника игра "шашечных" вряд ли изменится. "У хорватов достаточно классных футболистов. Каждый из них может изменить ход матча. Что касается смены тренера, я об этом меньше всего думаю. Хорваты сильны коллективной игрой и характером, а это от смены наставника вряд ли изменится".

64-летнего Чачича на посту сменил Златко Далич. Ранее 50-летний специалист тренировал футбольный клуб "Аль-Айн", с которым в сезоне 2014/15 становился чемпионом ОАЭ. Отметим, что Далич был без работы на протяжении последних семи месяцев. Сможет ли сборная Хорватии мобилизоваться и подойти к матчу с Украиной в боевом настрое — покажет матч.

"Стиль игры нашей команды останется прежним. Возможно, будут какие-то изменения по позициям. Постараемся показать завтра свое качество. При всем уважении к сборной Украины, уверен, что хорватские футболисты, которые выступают в ведущих клубах Европы, завтра покажут хорошую игру", — сказал новоиспеченный главный тренер Хорватии Златко Далич.

В нашей сборной заменить дисквалифицированного Ордеца должен Ярослав Ракицкий, восстановившийся после повреждения, из-за которого он пропустил матч против Косово. С заменой Артему Кравцу все немного сложнее. В составе сборной остался один номинальный нападающий — одноклубник и тезка Кравца — Артем Беседин.

Однако на предматчевой пресс-конференции правый вингер сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко намекнул, что именно он, а не Беседин, сыграет форвардом с Хорватией. "Сегодня мы говорили с тренером о моей позиции на поле в предстоящей игре. Он сказал, что не требует от меня, чтобы я был привязан к одной конкретной позиции, мне нужно играть по всему фронту атаки. Когда я нахожусь на одном фланге, меня легко перекрыть. Игроки группы атаки должны иметь пространство, должны уметь перемещаться", — сказал Ярмоленко.

В случае, если Ярмоленко, как и в матче с Косово после замены Артема Кравца, будет играть нападающим, позицию правого вингера, скорее всего, закроет натурализованный Марлос. Вернулись из молодежной сборной Виктор Коваленко и Александр Зинченко, отбывшие припавшую на матч с Косово дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. На этих игроков тренерский штаб украинской сборной тоже рассчитывает.

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов — Караваев, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Марлос, Коваленко, Гармаш, Степаненко, Коноплянка, Ярмоленко.

Хорватия: Субашич — Врсалько, Митрович, Вида, Пиварич, Перишич, Ракитич, Модрич, Рог, Крамарич, Манджукич.

Напомним, предыдущий матч 24 марта, в Загребе матч отборочного турнира на чемпионат мира-2018 между сборными Хорватии и Украины завершился со счетом 1:0. Гол на 38 минуте забил Никола Калинич.