Игроки сборных Украины по футболу поздравили украинцев с Новым годом: опубликовано видео

Видео с поздравлениями было выложено на странице Федерации футбола Украины.
Видео с поздравлениями было выложено на странице Федерации футбола Украины в Youtube.
От мужской сборной своих соотечественников поздравляли полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко и игрок голландского "ПСВ" Александр Зинченко.
От женской сборной эту почетную миссию исполнили Ирина Зварич и Ия Андрущак.
Стит отметить, что в Киеве полным ходом идут приготовления к Новому году. Организаторы гуляний приготовили для киевлян множество сюрпризов.
19 декабря, в центре Киева — на Софийской площади — открыли главную елку Украины.
фото: pravdoruboklon.diary.ru; Видео: Федерация футбола Украины