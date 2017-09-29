"Игры непокоренных". Украинцы завоевали золото и серебро в соревнованиях по стрельбе из лука

Роман Панченко в соревнованиях по стрельбе из лука завоевал "золото".

Принц Гарри поздравил Романа Панченко Фото: mil.gov.ua

Украинец Роман Панченко завоевал "золото" в соревнованиях по стрельбе из лука на "Играх непокоренных", проходящих в Торонто (Канада).

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

"Участник Национальной сборной команды Украины на "Играх Непокоренных" Роман Панченко в соревнованиях по стрельбе из лука завоевал "золото". Поздравляем и гордимся!", — говорится в сообщении.

Украинские лучники заняли второе место Фото: mil.gov.ua

Кроме того, украинские лучники Екатерина Михайлова, Роман Панченко и Валерий Рак завоевали серебро в финале стрельбы из лука в командном зачете на международных соревнованиях "Игры непокоренных-2017", сообщает пресс-служба Минобороны.

"Наши герои еще во время отборочных соревнований продемонстрировали очень высокие результаты. И сегодня дождь и ветер не помешали им завоевать второе место! Наша команда совсем немного уступила хозяевам нынешних "Игр непокоренных" — канадцам. Поздравляем наших "непокоренных", — говорится в сообщении.

Напомним, первую медаль на "Играх Непокоренных" Украине принес Сергей Торчинский — он завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по толканию ядра.

Фото: mil.gov.ua.