"Игры непокоренных". В Канаде сборная Украины завоевала первую медаль

Украинец завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по толканию ядра.

Сергей Торчинский @AvakovArsen

Первую медаль на "Играх непокоренных" в Канаде Украине принес 29-летний офицер Национальной полиции из Луцка Сергей Торчинский.

Об этом сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Twitter.

Сообщается, что украинец завоевал бронзовую медаль на соревнованиях по толканию ядра.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) — международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцом Уэльским Гарри в 2014 году. В соревнованиях принимают участие военнослужащие и ветераны с ограниченными физическими возможностями, приобретенными при исполнении служебных обязанностей.

Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в "Играх непокоренных" как участник многих военных учений, миротворческих операций под эгидой ООН, а также как страна, военнослужащие которой имеют боевой опыт в выполнении задач в рамках АТО. Вместе с Украиной в этом году в "Играх Непокоренных" также дебютирует сборная Румынии.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в 2017 году впервые получила право принять участие в связи с участием украинских военных в миссиях ООН и непосредственно как страна, чьи бойцы имеют боевой опыт в антитеррористической операции на Донбассе. 15 украинских спортсменов будут соревноваться в таких видах спорта, как атлетика, пауэрлифтинг, плавание, стрельба из лука, гребля на тренажерах и велоспорт на шоссе.

Фото: @AvakovArsen.