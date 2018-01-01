"Интим по расписанию". Бразильских футболистов на ЧМ в России заставят заниматься сексом по графику

Видимо, для кудесников мяча из Бразилии секс - настолько важное дело, что его никак нельзя пускать на самотек.

Игроки сборной Бразилии Reuters

Штатный медик футбольной сборной Бразилии Родриго Ласмар заявил о том, что сексуальная жизнь игроков во время грядущего мирового первенства будет под жестким контролем.

"Секс является чем-то естественным. В нашей команде молодые игроки с отличным здоровьем. Для них нет ничего более естественного, чем воспользоваться возможностью снять напряжение и расслабиться. Это не представляет проблемы", —цитирует его портал Extra.

Но, при этом врач четко рассказал о том, что сексуальная жизнь игроков буде контролироваться. "Девушкам и женам футболистов будет запрещено проводить время с игроками все время. Их свидания будут проводиться исключительно в свободные от игры дни. Кроме того, для таких встреч будут отведены специальные помещения", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мексиканские футболисты устроили оргию с проститутками перед ЧМ-2018.

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